WKStA legt Berufung ein++ Anti-Korruptions-Paket

Am Donnerstag haben Justizministerin Alma Zadic sowie die Verfassungsministerin Karoline Edtstadler ihren Begutachtungsentwurf für die Verschärfung des Korruptionsstrafrechts vorgelegt. Zentraler Punkt in der Verschärfung ist das Verbot des Mandatskaufs, das es so außerhalb Österreichs nirgendwo geben soll. Über Geld oder sonstige Zuwendungen zu einem Mandat zu kommen, wird strafbar.