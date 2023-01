Neues Primärversorgungszentrum mit „Geburtswehen“

„Wie beim Facharzt erhält man bei uns einen Termin“

„Woran sich die Menschen noch gewöhnen müssen, ist, dass wir eine Termin-Ordination sind. Man ruft an und bekommt einen Termin. Dass in den ersten Tagen aufgrund der enormen Nachfrage die Leitung oft besetzt war, tut mir sehr leid. Das sind unsere ,Geburtswehen‘. Ich hoffe, dass sich das aber schnell einpendelt“, so Jagersberger, der ein Riesenteam hat, auf das er zählen kann. Neben den Medizinern beherbergt das rund 1300 m² große PVZ Traun nicht weniger als 39 (!) Mitarbeiter für Therapie, Pflege und Ordinationsassistenz.