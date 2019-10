Trauner Mediziner sagt Ärztemangel den Kampf an

Was in Linz bisher nicht von Erfolg gekrönt war, soll in Traun 2021 Wirklichkeit werden. Allgemeinmediziner Johann Jagersberger will mit sieben Kollegen dem Ärztemangel den Kampf ansagen und eine Primärversorgungseinheit eröffnen. Ein ähnliches Projekt wurde in Leonding dagegen nun auf Eis gelegt