Standort für Trauner Primärversorgungszentrum fix

Im Oktober 2019 hatte Hausarzt Johannes Jagersberger der „Krone“ erstmals seine ambitionierten Pläne für ein Primärversorgungszentrum in Traun präsentiert. Ehe er dann nach eineinhalbjähriger Planung im letzten Mai auch noch sein Team dafür vorstellte. Was bisher noch fehlte war die geeignete Immobilie. Wenngleich Jagersberger schon damals durchblicken ließ, dass er sich den Standort, der es nun schließlich auch geworden ist, sehr gut vorstellen könne. Und nachdem es nun zur Vertragsunterzeichnung mit Immo-Entwickler Avoris kam, ist alles in trockenen Tüchern.