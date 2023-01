Bonnie und Clyde: Verfolgungsjagd mit 250 km/h

Er sitzt in Untersuchungshaft, sie ist auf freiem Fuß - immer wieder werfen sie sich Blicke zu. Die beiden erinnern an das berühmte Verbrecherduo Bonnie und Clyde: Zusammen beging das angeklagte Liebespaar eine Vielzahl an Delikten. Er tanke sein Auto ohne zu zahlen, sie steckte Kosmetikartikel im Geschäft einfach ein. Zusammen brachen sie auch in Kellerabteile ein, nahmen dort vorwiegend Werkzeug mit. Aber auch Fahrräder und einen Kindersitz stahlen sie.