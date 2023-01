Warum jetzt so viele aus der Kirche austreten

Sie kommt zu Jahresbeginn so sicher wie das Amen im Gebet, die Austritts-Statistik der katholischen Kirche. Die Zahl der beitragszahlenden Gläubigen geht bekanntlich kontinuierlich zurück - in den vergangenen Jahren gab es für die Diözese Graz-Seckau auch wenig Grund zur Hoffnung auf eine Trendumkehr. Und so gelang es auch 2022 wieder nicht, das Ruder am wankenden „Kirchen-Schiff“ herumzureißen.