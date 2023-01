Fußgänger (89) stirbt bei Kollision mit Moped

Wie genau es zum folgenschweren Unfall in der Marburger Straße in Weiz gekommen ist, ist laut Polizei noch unklar. Etwa um halb acht Uhr morgens erfasste ein Mopedfahrer (67) einen Fußgänger (89). Der betagte Oststeirer erlag trotz Reanimationsversuchen von zwei Notärzten noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.