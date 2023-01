Im Wahlkampf: Junos fordern Drogen-Liberalisierung

Den ersten Ausrutscher in diesem anlaufenden Wahlkampf leisten sich die Neos, also besser gesagt deren Jugendorganisation namens Junos. Die heranwachsenden Pinkys fordern auf Instagram doch glatt die Liberalisierung von Drogen. Nicht etwa von Cannabis, was ja international bereits fast üblich ist, sondern eine „Entkriminalisierung aller Drogen nach dem Vorbild Portugals.“ Da werden sich die Heroin-, Crack- und Kokaindealer aber freuen: beste Geschäfte ohne Sorge vor Polizei und Justiz.