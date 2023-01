Trotz Urteils: Weiter zittern um das Sportzentrum

Mit Alpen-Kammmolch gegen Millionenprojekt

In der Vergangenheit stand das geplante Sportzentrum in Kirschentheuer schon mehrmals in der Kritik. Denn nicht nur Rechtsstreitigkeiten werfen ihren Schatten auf das Millionenprojekt, auch Umweltschützer kritisieren das Vorhaben der Gemeinde. Denn immerhin sei auf den Feldern, welche für das Sportzentrum vorgedacht sind, der Alpen-Kammmolch, ein geschütztes Tier, beheimatet.