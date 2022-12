Widerstand gegen geplantes Sportzentrum wird mehr

Jeden Tag gehen in Österreich acht Fußballfelder durch Versiegelung verloren. In Ferlach werden seit 2019 Pläne gewälzt, ein Sportzentrum in Kirschentheuer zu errichten. Wie berichtet, würden dadurch an die 60.000 Quadratmeter Ackerboden verloren gehen. Deshalb wächst der Widerstand in der Region, viele wollen von dem Projekt nichts wissen. Neben den Sportanlagen soll ja auch Platz für 250 Autos geschaffen werden.