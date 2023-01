Wiener Produzent begeistert die US-Hip-Hop-Stars

Was macht deine Arbeit aus? Was ist das Wesentliche, das dich von der Konkurrenz hervorstechen lässt?

Ich denke, dass es ein Mix aus meiner Musik und meiner Persönlichkeit ist. Ich versuche meine Musik so simpel und eingängig wie möglich zu halten. Simplicity Is The Key! Als Person, versuche ich einfach

nur ein guter Mensch zu sein und behandle andere so, wie ich selbst behandelt werden will. Höflich und mit gesundem Respekt. Mein Manager sagte einmal, es wäre einfach, mit mir zu arbeiten und das würde er mitunter am meisten an mir schätzen.