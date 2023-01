Exoten-Kunde bald auch in Schönbrunn

Die Herkunft, Bedürfnisse und Pflege der Tiere, aber auch ganz aktuell die Frage nach den Kosten der Haltung sind wichtige Aspekte, über die in den Sachkundekursen informiert wird. Denn was man oftmals als artgerechte Haltung bezeichnet, entspricht bei weitem nicht immer den Bedürfnissen der Tiere. Eine bestehende Kommunikation zwischen Experten und Exotenhaltern ist daher unumgänglich und wäre auch in anderen Bundesländern wünschenswert.