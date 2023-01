China kontert Corona-Einreisehürden

Höhepunkt der Infektionswelle überschritten

In vielen Teilen Chinas haben die Corona-Infektionen ihren Höhepunkt laut Staatsmedien bereits überschritten. In der Hauptstadt Peking und in mehreren Provinzen gingen die Neuinfektionen zurück, berichtet die „Health Times“, eine Publikation der „Renmin Ribao“ - die Zeitung der Kommunistischen Partei Chinas. Laut den Gesundheitsbehörden der zentralchinesischen Provinz Henan sind dort bereits 90 Prozent der 100 Millionen Einwohner infiziert gewesen.