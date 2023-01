China: In Provinz Henan 90% mit Corona infiziert!

Wie der Direktor von Henans Gesundheitskommission, Kan Quancheng, am Montag berichtete, haben sich 89 Prozent der Bevölkerung der Provinz - das sind rund 88,5 Millionen Menschen - mit dem Erreger SARS-CoV-2 infiziert. Der Höhepunkt der Arztbesuche wegen fieberhafter Erkrankungen sei am 19. Dezember verzeichnet worden, so Kan. Seitdem würden die Infektionszahlen aber sinken.