Schwarzach: Eltern verzweifeln am ÖBB-Preishammer

Es ist ein Witz.“ Alexandra Gassner ist außer sich. Die Schwarzacherin hat ihre beiden Kinder zum Skikurs angemeldet. Zusammen mit ihren Kindergarten-Freunden sollte ein Postbus die Brüder in Schwarzach abholen und zum Übungslift in Goldegg fahren. Nach dem Skispaß sollte es per Bus ab Montag eine Woche lang retour gehen. Doch daraus wird nichts!