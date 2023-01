Bergretter warnen vor Skitouren in den Karawanken

Äußerst schwierige Verhältnisse herrschen derzeit wegen der außergewöhnlichen Witterung in einigen Bergregionen Kärntens. Vor allem in den Karawanken scheint die Gefahr für Skitourengeher momentan erheblich zu sein. Die Bergrettung Ferlach musste in den vergangenen Tagen gleich mehrmals zu Unfällen ausrücken.