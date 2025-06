Krimi um 48.600 Flaschen Prosecco aus Polen

„Ich war deppert“

Wiederholt schüttelt Frau Rat ihr Haupt. „Sie haben also nicht mit dem Verkäufer einen mündlichen Vertrag abgeschlossen, wie er behauptet?“ – „Nein, ich habe ihn erst nach der Lieferung kennengelernt.“ – Was hätten Sie eigentlich von diesem Geschäft gehabt?“ – „Nichts. Nur Probleme, wie man jetzt sieht.“ Er werde nun sein „ganzes Telefonbuch löschen“, weil er mit diesen Leuten nichts mehr zu tun haben will. „Ich war deppert. Ich weiß bis heute nicht, wer die Ware bestellt hat. Das ist allein meine Dummheit.“