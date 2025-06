Faire Partner anstelle „großer Liebe“ gefunden

97% zwischen ÖVP, FPÖ und SPÖ einstimmig

Damit habe man noch vor Hälfte der Legislaturperiode schon mehr als 50 Prozent des Abkommens abgearbeitet, vor allem um die Zukunft der Kinder in NÖ zu sichern, betonten die beiden. In Zahlen sind das 2400 Beschlüsse der Landesregierung, die zu 97 Prozent einstimmig erfolgten, also zwischen ÖVP, FPÖ und SPÖ.