Brandstifter in Horn wurden bereits gefasst

Doch vergeblich, zu stehlen fand man nichts. Ein zweiter Einbruchsversuch in ein seit Jahren leer stehendes Fitnesscenter geriet zum Fiasko, man scheiterte an der Tür. Ob dieses dilettantische Versagen den Täter derart in Rage versetzte, dass er Brandstiftung und Sachbeschädigungen verübte, müssen die Ermittler nun klären. Denn während in den sozialen Medien Spekulationen über Unruhen und Ausschreitungen zu vernehmen waren, saß der mutmaßliche Täter schon in Gewahrsam. Die Polizei verhaftete am Samstag einen Verdächtigen. Nähere Angaben liegen derzeit nicht vor.