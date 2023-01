William und Harry: Trauer nach Dianas Tod verboten

Harry erinnert sich noch lebhaft an kollektive Trauer in Großbritannien nach Dianas Tod. „Jeder dachte und fühlte, dass er unsere Mutter kannte. Aber die beiden Menschen, die ihr am nächsten standen, die beiden Menschen, die sie am meisten liebte, waren in diesem Moment nicht in der Lage, irgendwelche Emotionen zu zeigen“, schildert er.