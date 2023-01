Mieter vergaß Kochtopf am Küchenherd

In Götzis (Vorarlberg) musste in der Nacht auf Sonntag ein mehrstöckiges Wohnhaus evakuiert werden. Bewohner hatten im gesamten Gebäude Rauch festgestellt und gegen 3 Uhr die Feuerwehr alarmiert. Diese stellte in einer Mietwohnung im Erdgeschoß den Grund für die Rauchentwicklung fest: Ein Bewohner hatte einen Kochtopf am Herd vergessen. Der Mieter erlitt laut Polizei eine Rauchgasvergiftung und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.