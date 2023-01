Mysteriöse Absage von Naomi Osaka gibt Rätsel auf

Spielt sie weiter?

Insgesamt holte die 25-Jährige bisher vier Grand-Slam-Titel. Im vergangenen Jahr hatte sie Wimbledon wegen einer Achillessehnenverletzung verpasst, bei den French Open und US Open schied Osaka jeweils in der ersten Runde aus. In Paris 2021 hatte sie sich vor ihrem Zweitrunden-Match zurückgezogen, über längere Depressionsphasen gesprochen und bis zu den Olympischen Spielen in ihrem Heimatland pausiert. Sie ist in der Weltrangliste auf Platz 42 abgerutscht. Die neuerliche Absage wird Spekulationen rund um die sportliche Zukunft Osakas weiter anheizen.