Becker-Tochter Anna Ermakova bei „Let‘s Dance“

Model Alex Mariah Peter (25) ist ebenfalls begeistert über ihre Teilnahme. „Ich freue mich unfassbar, bei ,Let‘s Dance‘ dabei sein zu dürfen. Ich hatte immer ein sehr gespaltenes Verhältnis zum Thema Tanz, bis zu den Momenten, in denen ich ‘gezwungen‘ wurde zu tanzen, da habe ich erst gemerkt wie viel Spaß es macht und was für ein empowerndes Gefühl entstehen kann. Außerdem freue ich mich komplett auf den sportlichen Aspekt und den ein oder anderen Muskelkater. Es wird eine große Challenge für mich, aber ich würde lügen, wenn ich nicht auch Lust hätte, so weit wie möglich zu kommen, bestenfalls bis ins Finale.“