Bayerns Kahn kritisiert FIFA-Vorgehen bei Klub-WM

„Der Vertrag zwischen der FIFA und der ECA, der die Zusammenarbeit und auch die Abstellgebühren für Nationalspieler an die Klubs bei der WM regelt, ist 2022 ausgelaufen“, sagte Kahn. „Solange es hier keine Einigung gibt, kann es auch keine Klub-WM mit ECA-Mitgliedern geben. Da sind wir uns in der ECA im Grundsatz einig.“ Der frühere Weltklasse-Goalie Kahn (53) war im Dezember 2021 in den Vorstand der ECA gewählt worden.