NHL-Cracks erreichen bei Siegen Meilensteine

Stürmerstar Connor McDavid und Torhüter Juuse Saros haben am Donnerstag in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL Meilensteine nahe an den Allzeitrekorden geschafft. Der kanadische Torjäger bereitete beim 4:2-Heimsieg der Edmonton Oilers gegen die New York Islanders zwei Tore vor und hält nun bei 500 Assists in seiner Karriere. Saros war beim 5:3-Auswärtssieg der Nashville Predators bei den Carolina Hurricanes mit 64 abgewehrten Torschüssen der Matchwinner.