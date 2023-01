Kreis als rundes Thema einer Doppelausstellung

Immer wieder nehmen die Künstlerinnen Antonia Riederer aus Prambachkirchen und Marie Ruprecht aus Aschach an der Donau auf die Arbeit der jeweils anderen Bezug, und sie treten so in der Bearbeitung gemeinsam ausgewählter Themenfelder in einen künstlerischen Dialog. Und das, obwohl ihre Bildsprachen das nicht auf den ersten Blick nahelegen