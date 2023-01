Ein junger Mann und sein Traum von der Ferne

Die speziellen Arbeitszeiten stören ihn nicht. Idris ist zu dieser Zeit ledig, kinderlos und abenteuerlustig. Er arbeitet sich in seiner Firma hoch und fährt mit seinem opulenten Sattelschlepper bald über die eng gesteckten Grenzen Österreichs hinaus. „Die meiste Zeit war ich in Deutschland, sehr oft auch in Holland. Durch den großen Hafen ist das Land eine Speditionsdrehscheibe und ich habe dort meist beladen.“ Mit der Ware, laut Idris „von Lebensmittel bis Schrott“, fährt er größtenteils nach Frankreich, Belgien, Dänemark, Spanien und rüber bis nach Großbritannien. „Osteuropa habe ich bewusst ausgelassen. Das war mit meinem Arbeitgeber vereinbart, weil ich überhaupt keine Lust auf einen Grenzstau hatte.“ Dafür erlebt er in England ungeahnte Highlights. „Anfangs fuhr ich naiv auf der falschen Seite, dort wird ja rechts überholt. Aber die Autos blieben galant hinter mir, ganz geduldig. Bei uns würden die Leute dauernd hupen und mir den Mittelfinger zeigen.“