Nach dem Ende der Hilfen hebt die Pleitewelle an

Dennoch empfindliche Steigerung

Sie hat die konkreten Zahlen für die „Krone“ bilanziert: Im Jahr 2022 waren in OÖ 523 Unternehmen von einer Insolvenz betroffen. Das ist ein Plus von 105 Prozent gegenüber 2021 – siehe Grafik oben. Über 307 Firmen (plus 75,4%) wurde ein Insolvenzverfahren eröffnet. Am stärksten betroffen sind der Handel, gefolgt von Tourismus und Bauwirtschaft. Privatkonkurse gab es 1155 (plus 23,8%).