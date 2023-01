Hunde, Katzen, Hähne: Alle suchen einen Platz

Elf Hunde, 50 Katzen und 15 Kaninchen - das ist nur ein Teil jener Tiere, der im Tierschutzhaus Ternitz darauf wartet, einen neuen liebevollen Besitzer oder eine Besitzerin zu finden. „Viele Haustiere wurden in Coronazeiten angeschafft. Nach dem Ende der Homeoffice-Zeit haben die Leute erkannt, dass sie doch nicht so viel Zeit für ihren Liebling haben“, erklärt Tierheimleiterin Elisabeth Platzky die momentan große Zahl an Heimtieren.