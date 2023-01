„Europa hat Problem mit gewalttätigen Migranten“

Der Zeitpunkt mutet etwas seltsam an: Wenige Tage vor Silvester gab die Berliner Polizei auf Druck der Politik eine Empfehlung für eine „diskriminierungssensiblen Sprachgebrauch“ für ihre Beamten aus: Anstatt „südländisch“ solle man nur mehr „westasiatisch“ anwenden, anstatt „Asylbewerber“ nur mehr „Asylsuchender“. Tage später schießt ein Vermummter in der Silvesternacht vor laufender Kamera mit einer Pistole in die Luft, zeigt den albanischen Doppeladler. Der Feuerwehrsprecher, der gerade ein Interview gibt, zuckt zusammen, sucht Deckung.