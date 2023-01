Böller explodierte in Hand: Zwei Kinder verletzt

Reihe an schweren Böllerunfällen in Wien

Der Vorfall reiht sich ein in eine ganze Serie an Böllerunfällen im Zuge des Jahreswechsels. In Hernals erlitt am Nachmittag des Neujahrstages ein 13-Jähriger schwere Verletzungen an der Hand. Wenig später explodierte ein Böller zu nahe am Körper eines erst Zwölfjährigen.