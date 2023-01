Zwei weitere Opfer in Wien nach Silvesterknallerei

Tödliche Explosion in Niederösterreich

Ein Todesopfer ist im Zuge einer Kugelbomben-Detonation in Niederösterreich zu beklagen. Ein 18-Jähriger hatte sich in Ternitz über einen der Sprengkörper gebeugt - dieser explodierte. Er erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er diesen erlag. Ein Gleichaltriger wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Grazer Krankenhaus geflogen. Ein 17- und ein 19-Jähriger wurden in das Landesklinikum Wiener Neustadt transportiert.