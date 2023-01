Remdesivir zum Schlucken: Chinas neue Hoffnung

Keine Zulassung für Europa beantragt

Die Ergebnisse einer Phase-III-Studie bilden in der Regel die Grundlage für eine Zulassung. Der Hersteller hat diese in den USA oder Europa jedoch nicht beantragt, schrieb dazu die deutsche Ärztezeitung. VV116 könnte demnach vor allem in China sowie in anderen Ländern eingesetzt werden, in denen Paxlovid nicht erhältlich sei. „Nach den Ergebnissen der Studie dürfte es eine gleichwertige, wenn nicht sogar bessere Alternative sein“, hieß es im Deutschen Ärzteblatt.