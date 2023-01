Walkner: „Bin heftig in Steinhaufen gestürzt“

Matthias Walkner hat am Montag die Härte der Rallye Dakar in Saudi-Arabien zu spüren bekommen. Der Salzburger kam auf der zweiten Etappe mit über 100 km/h in einem Geröllfeld zu Sturz und zog sich eine Handgelenksverletzung zu. „Aufgrund der starken Schmerzen bin ich mir aktuell nicht sicher, ob ich weiter fahren kann. Ich werde die Nacht drüber schlafen und morgen Früh entscheiden, ob ich am Start stehe“, sagte der Dakar-Champion von 2018 im Anschluss.