Wortgewaltige Turbulenzen: Politik als Kabarett

Alkohol oder Psychopharmaka

„Alkohol oder Psychopharmaka“. Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) mit der Qual der Wahl für das Tiroler Publikum für den Genuss seiner Rede und danach. „So viele hier in so einem kleinen Raum heißt auch: So viele Viren! Aber jetzt kümmert es uns nicht mehr. Schön, dass ihr alle da seid!“ Nehammer begrüßt am Parteitag auch die Viren. Ob die auch ÖVP wählen würden?