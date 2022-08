„Politiker machen Kabarett und wissen es nicht“

Bundespräsidentenkandidat Dominik Wlazny alias Marco Pogo von der Bierpartei war der Erste, der die Hürde von 6000 Unterstützungserklärungen geschafft hat. Der Zuspruch sei enorm. „Es ist Zeit für Veränderung und das ist genau meine Motivation“, so Wlazny. „Ich glaube, es war jetzt immer sehr still rund um den Präsidenten. Es sind aber leider keine stillen Zeiten“, so Wlazny im krone.tv-Livetalk mit Jana Pasching.