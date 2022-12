Energie-AG-Boss tauscht Chef-Büro mit OP-Saal

Dem Manager überrichte er eine Jacke, auf der am linken Ärmel die Buchstabenkombi „CIC“ zu sehen ist. CIC steht für „Commander in Chief“, also Oberbefehlshaber - eine Rolle, in die Schitter ab 1. Jänner bei der Energie AG schlüpft. Und Steinecker? Der 65-Jährige tauscht den Chef-Sessel mit dem OP-Saal. Am 2. Jänner steht eine Knie-Operation an. Schitters Nachfolger bei der Salzburg AG ist Michael Baminger, der bisherige Chef des Energie-AG-Vertriebs.