Wintertourismus kommt gehörig ins Schwitzen

„Die meisten Skigebiete haben mit guten oder sogar sehr guten Bedingungen gestartet“, attestiert auch Jochen Danninger, der bei diesem Thema zwei seiner Zuständigkeiten - neben der Wirtschaft sind das eben Sport und Tourismus - ausspielen kann. Der Landesrat: „Zum Glück hat Niederösterreich auch abseits der Piste viel zu bieten, sollte das Wetter also einen Tag nicht so mitspielen, können sich die Gäste in den Weihnachtsferien mit Alternativangeboten bei Laune halten. Es macht sich jetzt also bezahlt, dass wir viele unserer Skigebiete zu Ganzjahresdestinationen ausgebaut haben.“