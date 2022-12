Kurze „Sperrstunde“ für die legendäre Fesslhütte

Direkt am Welterbe-Steig gelegen, war die Hütte stets Ausgangspunkt und Einkehrstation für Touristen. Kürzlich trat Ilse Riesenhuber, die das Wirtshaus fast 20 Jahre lang mit viel Herzblut leitete, die Pension an. Auch für Ehemann Johann, der sich als Dürnsteiner Ortschef an den Wochenenden oftmals höchstselbst hinter den Hüttenherd stellte, geht damit eine Ära zu Ende. Die Riesenhubers ziehen sich aber nicht zurück, ohne sich zuvor von ihren vielen Stammgästen gebührend zu verabschieden. Am Freitag und am Samstag sowie von 6. bis 8. Jänner werden in der Hütte in gewohnter Manier kalte und warme Schmankerln serviert.