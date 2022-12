Super-Adlerin Pinkelnig fliegt erneut allen davon!

Pinkelnig hatte schon am Vortag den ersten Bewerb des Silvester Tournaments für sich entschieden. Bereits nach Durchgang eins lag die Vorarlbergerin in Führung, im Finale flog sie dann souverän zu ihrem dritten Saisonerfolg. In der neuen Frauen-Tour um die „Goldene Eule“ nimmt Pinkelnig nun 23,5 Punkte Vorsprung in die letzten beiden Springen in Ljubno auf die Konkurrenz mit.