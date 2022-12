Sieg! Pinkelnig triumphiert beim Villach-Springen

Chiara Kreuzer belegte mit 231,5 Punkten (89,5 m/89,0 m) Rang 13, Jacqueline Seifriedsberger kam mit 214,0 Zählern (88,0/81,5) auf Platz 23. Die Kärntner Lokalmatadorin Hannah Wiegele verpasste als 39. den Sprung ins Finale. Am Donnerstag (13 Uhr) steigt in Villach ein weiteres Springen. Die neue Frauen-Tour um die „Goldene Eule“ wird danach mit zwei Bewerben zu Silvester (16 Uhr) und Neujahr (16.30 Uhr) in Ljubno in Slowenien abgeschlossen.