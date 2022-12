Die kleine Botin öffnet ein leeres Buch

Das neue Jahr liegt vor uns wie ein Buch mit leeren Seiten. 365 komplett neue Seiten, die beschrieben, bemalt, zerknüllt und wieder geglättet werden wollen. Ein Jahr, das gelebt werden will. Damit wir die Kraft dafür haben, den Deckel des Buchs überhaupt zu heben, gilt es jetzt wirklich achtsam zu sein. Was hat uns im vergangenen Jahr weitergebracht? Was war zwar lehrreich, muss aber nicht wiederholt werden und was kann man im neuen Jahr weglassen, weil es definitiv in die Kategorie „gescheiterter Versuch“ gehört? Und was will ich mitnehmen in 2023? Diese Fragen passen so gut in die Ruhe der letzten Tage.