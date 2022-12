Rashford: Nächste Gala - und Kritik an Rangnick

Letzte Saison erzielte Englands Teamstürmer unter dem jetzigen ÖFB-Teamchef für Manchester United nur zwei Tore in 23 Einsätzen. Jetzt ist der 25-Jährige der Star in Old Trafford. Auch beim 3:0 in der Premier League gegen Nottingham sorgte er für den Unterschied, erzielte das 1:0, legte das 2:0 auf, blüht unter Eric ten Haag auf. Dennoch beharrt der Trainer der „Red Devils“ auf einer neuen Nummer neun: „Wir müssen mehr Tore erzielen.“