Burschen stürzen in Tirol mit Mopedauto in Wald ab

Spektakulärer Verkehrsunfall am Mittwochabend in Reith im Alpbachtal (Tirol). Mit einem Mopedauto kamen zwei Jugendlichen (16 und 15 Jahre alt) von Straße ab und stürzten in einen Wald ab. Das Duo wurde verletzt. Sekundenschlaf dürfte die Ursache für den Crash gewesen sein.