Russische Rekruten frieren kostenlos Sperma ein

Am Mittwoch herrscht in der Ukraine wieder landesweiter Luftalarm, unter anderem in Kiew. Laut Berichten in sozialen Medien wurde der Luftalarm ausgelöst, nachdem russische Kampfjets von Stützpunkten im benachbarten Belarus aufgestiegen seien. Zuvor waren aus der südukrainischen Stadt Cherson neue Angriffe gemeldet worden. Die russischen Streitkräfte sollen bis Mittwochfrüh 33 Raketen auf zivile Ziele abgefeuert haben.