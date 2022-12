Arzt küsst seinen Mann, wird aus Taxi geschmissen

„Österreich ist bis heute eines der letzten EU-Länder, in dem Schwule, Lesben und Bisexuelle nicht vor Diskriminierung im Privatleben geschützt werden. Wir fordern seit Jahren, dass genau solche Diskriminierungen in Taxis, aber auch in Lokalen oder bei der Wohnungssuche endlich verboten werden müssen“, so Mario Linder, Nationalratsabgeordneter (SPÖ) und Vorsitzender der SoHo.