ÖSV-Youngster unter Flutlicht im Super-G-Einsatz

Diese Erfahrung machte am Dienstag Lukas Feurstein. Während die anderen ÖSV-Speedherren in Bormio das Abfahrtstraining bestritten, bereitete sich der Vorarlberger in Santa Caterina auf seinen ersten Weltcup-Super-G - den er am Donnerstag (11.30) auf der „Stelvio“-Piste bestreiten wird - vor. Bereits um 6.20 Uhr war der Mellauer auf der Piste, danach folgten vier Trainingsläufe. „Bis auf die Tatsache, dass man früh aufstehen muss, war es eine wirklich super Erfahrung“, schwärmte der 21-jährige Heeressportler.