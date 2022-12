„Fetti“ vor der Tournee „dick“ wie noch nie da

Tausendmal berührt, tausendmal ist nix passiert. Ganz so oft wie im Hit von Klaus Lage hat es Manuel Fettner im Weltcup noch nicht probiert, nach 289 Weltcupspringen ohne Sieg soll es für den 37-jährigen Skispringer bei der am Donnerstag in Oberstdorf beginnenden Tournee endlich „Zoom“ machen.