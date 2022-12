Zu Silvester warten Plusgrade sogar am Dachstein

Mehr als 16 Grad hatte es gestern in St. Radegund nahe Graz. Und bis zum Dreikönigs-Wochenende wird das Tauwetter auch erhalten bleiben: „Sogar am Dachstein, auf fast 3000 Metern, wird es zu Neujahr Plusgrade haben“, sagt Christian Pehsl von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik. In weiten Teilen der Steiermark steigen die Temperaturen auf zehn bis 15 Grad, je nach Wind und Nebel.