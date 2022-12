Trotz geringer Lawinen-Gefahr ist Vorsicht geboten

Gefahren in schattigen Hochlagen

Dennoch rät der Fachmann den Bergfexen, auf vereinzelte Gefahren-Stellen in schattigen Hochlagen und steilen Wiesenhängen zu achten. Denn es lässt sich, so Gobiet, nicht gänzlich ausschließen, dass Tourengeher in hohen Lagen über 2000 Meter gefährliche Schneebretter auslösen können. In mittleren Lagen kann der „durchfeuchtete Schnee selbst abrutschen“.